Industrialna perełka pełna domowego ciepła

Z jadalni-gabinetu udać się możemy wprost do jadalni, w której króluje metal. Taki blat to marzenie! Można na nim kroić bezpośrednio i zapomnieć o deskach. Poza tym wielka wyspa jest niezwykle funkcjonalna. To dodatkowe miejsce do przechowywania oraz przestrzeń do przygotowywania posiłków. Pomiędzy kuchnią a jadalnią widzimy ściankę odpowiadającą regałowi na buty z przedpokoju. Pokrywa ją kredowa farba, dzięki czemu staje się miejscem ekspresji kreatywności domowników. Przestrzeń za nią wykorzystano w stu procentach!