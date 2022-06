Nowoczesny dom: 8 pomysłów na kamień przy schodach

Chociaż każdy budynek jest inny, życie toczy się w nim własnym, unikalnym rytmem, a gusta mieszkańców są różne, to jednak są takie przestrzenie, które z reguły w wielu domach mają potencjał zmiany. Kiedy nie chcecie przeprowadzać generalnego remontu, ale jednocześnie czujecie, że dotychczasowy wystrój zaczyna Was męczyć, to dobrze jest zacząć przemianę właśnie od nich. Jednym z tego typu miejsc może okazać się mur odpowiadający schodom. W nowoczesnych domach klatkę schodową zastępuje bieg schodów otwarty na przestrzeń parteru… o planie otwartym. Dlatego też transformacja odpowiadającej schodom ściany, jeśli oczywiście takowa występuje, może całkowicie przemienić charakter przestrzeni.

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji, nasi architekci wnętrz podpowiadają, by obłożyć ją kamieniem… Czy Was do tego przekonają? Zaraz się okaże!