6 kominków w rustykalnym stylu

Styl rustykalny to konsekwentne stosowanie charakterystycznych elementów wnętrza, aby uzyskać dobry efekt, należy je stosować z umiarem we wszystkich pomieszczeniach. Na pewno sprawdzi się minimalny wystrój podkreślający naturalne piękno drewna oraz detali wykonanych, formowanych i obrabianych z naturalnych materiałów budowlanych.

Styl rustykalny sprawia, że wnętrze nabiera przytulnej aury. To szczególnie ważne, kiedy za oknami naszych domów temperatura spada poniżej zera, a my marzymy jedynie o ogrzaniu się we własnych czterech ścianach.

Dzisiaj zaprezentujemy Wam sześć kominków w rustykalnym stylu, które idealnie ocieplą każdy dom!