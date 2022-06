Przed i po: Od strasznego mieszkania do pięknego apartamentu

Bez względu na to, jak duży sentyment mamy dla wiekowych mieszkań, w każdym z nich następuje w końcu moment na generalny remont. Tak też stało się w przypadku, który opiszemy dla Was dzisiaj. Właściciele tego lokum zmęczyli się już staromodnie zaaranżowanymi, pozbawionymi funkcjonalności wnętrzami i zwrócili się do architektów, aby ci pomogli im odmienić charakter ich apartamentu. Obejrzyjcie efekty tych pracy!