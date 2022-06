Jak ożywić białą kuchnię? 7 pomysłów

Kolor biały to szczególnie dobry wybór w kuchniach, które są pomieszczeniami małymi, ciasnymi i ciemnymi. Barwa ta optycznie powiększa wnętrze, nie przytłaczając go, a dodatkowo sprawia, że wydaje się ono jaśniejsze, a co za tym idzie przestronniejsze. Jest to jeden z głównych powodów, dlaczego białe kuchnie są tak popularne. W bardzo łatwy sposób można je ożywić, wprowadzając do nich nieliczne kolorowe dodatki, przełamujące kolorystyczną monotonię. Doskonale sprawdza się to w kuchni zaprojektowanej przez Perastudio, będącej częścią mieszkania w Krakowie. W tym wnętrzu fluorescencyjne niebieskie krzesła, a także obraz o intensywnej kolorystyce nadają mu wyrazistości, stając się efektownymi dekoracyjnymi dodatkami.