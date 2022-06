Wielkanocne dekoracje- 6 pięknych propozycji

Wielkanocny zając to zaraz po jajkach najbardziej rozpoznawalny i wyrazisty symbol świąt wielkanocnych. Czy to jako czekoladowa słodycz, czy też odpowiednik Mikołaja jeżeli chodzi o dostarczanie prezentów, zając to motyw, bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie Wielkanocy. Te dekoracje, wykonane z malowanego na biało drewna sosnowego, są delikatne, subtelne i eleganckie- tak dalekie od świątecznego kiczu, jak to tylko możliwe. Doskonale sprawdzą się w domach tych z nas, którzy chcą wyrafinowanymi akcentami zaznaczyć obecność świątecznego klimatu, bez uciekania się do oklepanych i tandetnych dekoracji. Te nadają się nie tylko na stół czy parapet, ale także do koszyka ze święconką.