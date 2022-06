Nowoczesne domy w Mikołowie

Biała bryła budynku o klarownych, regularnie załamujących się liniach doskonale wpisuje się w charakter okolicy. Pięknie odznacza się na tle zielonego lasu. Malownicza okolica to kolejny powód do tego, aby zamontować duże okna- poza wpuszczaniem do wnętrz naturalnego światła, obramowują także widoki rozciągające się na zewnątrz.