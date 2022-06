Garderoba – jak stworzyć świątynię dla naszych ubrań?

W stosunku do półek, szuflad czy wieszaków w garderobie należy zdecydowanie posługiwać się zasadą, że im więcej, tym lepiej. To właśnie od nich zależą pojemność i możliwości organizacyjne tego miejsca. Zdecydowanie najpraktyczniejsze są półki i szuflady, na których zmieści się więcej rzeczy i łatwiej będzie je wyciągać. Można zainwestować też w praktyczne przegródki na bieliznę, specjalne wieszaczki na paski i krawaty czy kosze na inne drobiazgi. W garderobie należy także wygospodarować miejsce na kilka drążków na wieszaki, tak by zmieściły się na nich rzeczy zarówno krótkie jak i długie. Zazwyczaj przechowujemy w niej również ubrania sezonowe, buty, ale też koce, pościeli czy ręczniki. Najpraktyczniej będzie stworzyć garderobę, która będzie sięgać aż sufitu. Poza tym warto, by każdy domownik posiadał w niej własną, wydzieloną przestrzeń. Będzie to sprzyjało porządkowi i organizacji przestrzeni.