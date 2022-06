Bajkowy dom, który łamie serca

Obiekt, który prezentujemy Wam w niniejszym Katalogu Inspiracji, to dwupoziomowy, drewniany dom zwieńczony spiczastym, klasycznym dachem. Tym, co odróżnia go od pozostałych budynków mieszkalnych wykonanych w tym stylu, jest kilka unikalnych cech, o których poniżej, oraz wysoka dbałość o szczegóły.

Dom zbudowano z laminowanych, drewnianych belek o wymiarach 200 mm na 260 mm. Dzięki temu rezydencja idealnie wpisuje się w kanony stylu rustykalnego i perfekcyjnie komponuje się z najbliższym otoczeniem. Nieopodal budynku przepływa rzeka. Architekt projektujący całość, Dmitriy Kruglyak, decydując się na szklane ściany w salonie i wzbogacenie sypialni na piętrze o balkon, zadbał o to, aby domownicy mogli cieszyć oczy jej widokiem w dowolnym momencie.

Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza klasyczny, spiczasty dach pokrywający obiekt, który dzieli elewację na kilka mniejszych części i tym samym sprawia, że budynek prezentuje się bardzo uroczo i przytulnie, wręcz bajkowo. Przyjrzyjmy się mu bliżej!