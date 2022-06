Zbudowali taras przy wejściu do domu: efekty są wspaniałe!

Oto i efekt końcowy ślicznego tarasu/ganku zbudowanego przy wejściu do bardzo przytulnego domu. Dodatek lekkiej konstrukcji metalowej pozwala wykorzystać pnące rośliny, jak winorośl, które doskonale łączą się z otoczeniem i dają powiew natury przy wejściu do domu. Ta sama konstrukcja została wykorzystana do powieszenia kilku kulistych lamp dodających przestrzeni trochę koloru, radości i lekkości.