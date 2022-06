10 sposobów na kraty chroniące dom

Chyba żaden ze środków ochrony antywłamaniowej nie budzi tylu wątpliwości i przeciwstawnych opinii co kraty. Nie przeszkadza to jednak temu, że są powszechnie stosowane i to już od co najmniej kilku tysięcy lat. Są sytuacje w których jest je ciężko zastąpić. Tak się dzieje np. wtedy gdy wytrzymałość samych ram okiennych lub zamknięć jest zbyt mała aby można było zastosować foliowanie szyb a nie możemy zastosować rolet antywłamaniowych.

Lubimy miejsca, w których czujemy się wygodnie i bezpiecznie dlatego aspekt ochrony przed włamywaczami jest tak ważnym elementem przy projektowaniu każdego domu. W tej kwestii najwięcej uwagi wymagają bramy i okna. Dziś pokażemy Wam 10 genialnych sposobów na metalowe pręty, które wzmocnią Wasze poczucie bezpieczeństwa w domu, a przy tym będą doskonale wyglądać.