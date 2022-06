5 kuchennych remontów, które wypełnią Twoją głowę ciekawymi pomysłami

W łatwy sposób udało się przekształcić atmosferę w przytulniejszą, pozbywając się niebieskiego, dekoracyjnego pasa. Został on zakryty przez drewniany panel, podobny do blatu. Wszystkie meble i sprzęty zostały wymienione na nowe, ale kafelki na ścianach i podłodze zostały te same. Drewniane akcenty idealnie pasują do rustykalnego charakteru kuchni. Całkowicie wyeliminowano także szafki górne i zamiast nich zostały umieszczone praktyczne, wygodne i funkcjonalne półki.