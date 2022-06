20 nowoczesnych, prostych i wspaniałych kuchni

Mówiliśmy to wielokrotnie i nie znudzimy się powtarzając: kuchnia jest sercem domu, gdzie rozmnażają się marzenia i gdzie dzielimy się naszymi sukcesami i smutkami. To miejsce, gdzie gorąca zupa jest w stanie postawić nas z powrotem na nogi. To tutaj spędzamy większość naszego dnia, kiedy jesteśmy w domu, by nie tylko gotować ale także jeść, pracować, rozmawiać, odrabiać zadania domowe i medytować.

Ponieważ nie zawsze mamy wystarczająco dużo miejsca, aby utworzyć wielką wymarzoną kuchnię z wyspą lub marmurowymi blatami, duże szafy, szafki i półki mogą być dobrym pomysłem. Elementy te zapewniają funkcjonalność naszej kuchni. Wystarczy tylko znaleźć idealne rozwiązanie pod względem wielkości, pojemności i elastyczności zastosowania.

W tym katalogu inspiracji pokażemy kilka przykładów praktycznych i pięknych kuchni zaprojektowanych przez najlepszych architektów wnętrz. Niektóre większe, przeważnie mniejsze, ale z jak najbardziej dostępną przestrzenią i światłem. Oglądaj i inspiruj się do zreformowania swojej własnej!