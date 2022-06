Idealny dom na wąską działkę!

W krajach takich jak Japonia, gdzie każdy skrawek ziemi jest na wagę złota, architekci i ich klienci muszą dwoić się i troić, żeby stworzyć projekt, który optymalnie wykorzystywałby dostępną, bardzo ograniczoną powierzchnię. Kompaktowe, oszczędzające jak tylko się da przestrzeń rozwiązania są w tak gęsto zaludnionym kraju konieczne i nieuniknione.

Dom, jaki za chwilę zaprezentujemy, to mieszkanie trzyosobowej rodziny wybudowane na małej, nietypowego kształtu działce tuż przy rzece. Właściciele ziemi stanęli przed dużym wyzwaniem dostosowania tej przestrzeni do wybudowania wolno stojącego domu. W tych stronach deficyt ziemi jest częstym problemem. Gęstość zaludnienia okolicy, w której znajduje się ten budynek, to aż 4120 osoby na km²! Przenieśmy się zatem do japońskiej Yokosuki i przekonajmy się, jak Mizuishi Architect Atelier, któremu właściciele działki powierzyli zadanie zaprojektowania domu, poradziło sobie z tym wyzwaniem.