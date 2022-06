Wspaniały dom na łodzi

Marzysz o życiu na wodzie niczym marynarz? We francuskim Saint-Maur-des-Fosses nasz ekspert Tina Merkes spełnia właśnie takie marzenia swoich klientów, tworząc dla nich niezwykłe łodzie mieszkalne. Jedna z nich została zaprojektowana przez współpracowników Merkes z holenderskiej grupy architektonicznej Drie Gebroeders. Łódź została wybudowana w 1928 roku a następnie odnowiona i dostosowana do współczesnych potrzeb czteroosobowej rodziny. Zobaczmy zatem sami jak wygląda to oryginalne mieszkanie!