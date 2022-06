12 stylowych płytek, które doskonale ozdobią Wasz dom!

W większości domów na pewno można znaleźć przynajmniej fragment przestrzeni, który zdobią płytki. Wynika to z faktu, że posiadają one wiele zalet. Oprócz estetycznego wyglądu są one niezwykle trwałe, łatwe do czyszczenia, a przede wszystkim doskonale pasują do każdego stylu aranżacji domu. Pomimo licznych plusów, większość osób ogranicza się do wprowadzenia ich jedynie do przestrzeni kuchni, czy też łazienki. Istnieje jednak dużo więcej stref, w których doskonale się one sprawdzą. Kafelki podłogowe w sypialni, czy też domowe biuro to tylko część z możliwości. Razem z naszymi architektami pragniemy dzisiaj zaprezentować Wam 12 pomysłowych aranżacji z płytkami w roli głównej! Zainspirujcie się nimi projektując własny dom!