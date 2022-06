Inny spósob na życie! Niskobudżetowe domy z kontenerów

Począwszy od 1960 roku aż po ostatnie lata, na całym świecie wzrastał popyt na tanie mieszkania – ma to bezpośredni związek z sytuacją gospodarczą w wielu krajach. W ostatniej dekadzie najsłynniejszy budynek kontenerowy The Beach House, zaprojektowany przez Peter Demaria Redondo w 2007 roku, jest uznawany za pierwszy rzeczywisty dom kontenerowy. W Azji z kolei, minione lata przyniosły nowe zastosowanie przyczep – częściej zaczęto je traktować jako dom, niż miejsce do handlu.

Domy kontenerowe mają bardzo dużo zalet. Domki te mogą być dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie lubią na długo pozostawać w jednym miejscu. Latem właściciel może mieć morski widok za oknem, na jesieni przeprowadzić się do lasu, a w zimę pomyśleć o górach. A co niezwykle ważne, domy te mogą być dostosowane do preferencji właściciela. Są troszkę jak klocki lego, które można dowolnie układać i modyfikować. Każdy kontener jest oddzielnym modułem, moduły mogą być ze sobą łączone w dowolny sposób: w poziomie jak i w pionie. Połączone ze sobą kontenery stanowią całość. W razie przeprowadzki jego części można łatwo rozłączyć i każdy moduł jest bezpośrednio ładowany na samochód ciężarowy. Materiał jaki jest użyty do ich budowy jest bardzo trwały i silny, doskonale wytrzymuje niszczące działanie wiatru i deszczu.

Tym razem pokażemy Wam 6 domów niskobudżetowych z kontenerów, w których design idzie w parze z niską ceną. Wybierzcie coś dla siebie!