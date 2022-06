Elegancki dom pełen uroku!

Przenosimy się do strefy kuchni. Wygląda ona genialnie! Architekci chcieli stworzyć przestrzeń, po której nikt nie powinien mieć większych problemów z poruszaniem się. Z tego względu ograniczyli liczbę ścian działowych. Kuchnia otwarta na jadalnię to prawdziwy strzał w dziesiątkę! Obecność dużej ilości przeszkleń gwarantuje to, że w ciągu dnia do tego wnętrza wpada duża ilość naturalnego światła słonecznego.