Top 5 tygodnia – najlepsze domy rodzinne!

’Na homify często publikujemy artykuły takie jak Biała łazienka – 9 pomysłów na dekoracje czy Biała kuchnia w 11 pięknych odsłonach. Wiemy jak uwielbiacie wnętrza skąpane w bieli! Biel to przede wszystkim jasne pomieszczenia. Nawet najmniejszy pokój pomalowany na biało nagle wyda się przestronny! Dodatkowo, biel wprowadza do wnętrz spokój i harmonię. Pomaga nam się wyciszyć. Biały popularny jest zwłaszcza w łazienkach i kuchni, ponieważ to tam najbardziej zależy nam na poczuciu świeżości, który on gwarantuje. Reasumując, zalety wprowadzenia bieli do naszych wnętrz są nie do podważenia!

Przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla miłośników aranżacji w bieli. Czeka nas podróż do Niemiec, gdzie profesjonaliści od home stagingu przygotowali dla nas zachwycający dom, w którym każde pomieszczenie wypełnione jest bielą! Ten bliźniak nawet fasadę ma biało-czarną… ’