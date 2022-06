Domy na każdą kieszeń- 5 wyjątkowych pomysłów!

Choć na pierwszy rzut oka może się tak nie wydawać, to jednak trend na domy w kontenerach jest na najlepszej drodze do tego, aby się przyjąć i podbić świat nieruchomości. Korzyści są oczywiste- tym sposobem stworzyć można różne opcje na niskobudżetowe mieszkania, do których budowy wykorzystuje się stare kontenery układane modułowo na różne sposoby. Możliwości ich designu i aranżacji w środku są niezliczone- miłośnicy stylu industrialnego mogą zachować surowy charakter kontenera, a ci lubujący się w klasycznych rozwiązaniach mogą pokryć fasadę stalą nierdzewną, nadając jej elegancki charakter.

Koszt 12-metrowego kontenera waha się od 4000 do 12.000 złotych, a jego transformacja, w zależności od zakresu prac i wyposażenia, to kolejne 24.000 do 40.000 złotych.

