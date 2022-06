homify podpowiada- jak urządzić staromodny salon Pani Sandry?

Drugą propozycję dla pani Sandry stanowi salon zaaranżowany przez projektantów z Pink Pug Design. Jest to pomieszczenie niewielkie, połączone z jadalnią i otwartą kuchnią. Tym, co naszym zdaniem spodoba się pani Sandrze, to ciekawy sufit, z oryginalnie wbudowanym w niego oświetleniem. Rozwiązanie to zastosować można także na podwieszanym suficie, na który pani Sandra chce się zdecydować, aby wyrównać powierzchnię obecnego. Podobnie jak w salonie pani Sandry, także tutaj wstawiono narożnikową kanapę, jednak jej charakter jest o wiele bardziej nowoczesny, a materiał obicia i jego kolor modny i stylowy. Całe to wnętrze utrzymano w palecie kolorów opartej na przeplatających się ze sobą szarościach, bieli i czerni, ożywionej przez liczne drewniane elementy. Żółte akcenty wprowadzają do tego salonu wiosenny klimat. Dostrzec można tutaj także ciekawie pokryte ściany, które, choć są jednolite, to jednak mają ciekawą teksturę. Podłoga z ciemnych drewnianych paneli ociepla to wnętrze i czyni je przytulnym.