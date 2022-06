Przed i po: od zgrozy lat 70-tych do skandynawskiej świeżości

Już od dziecka uczono nas, aby nie oceniać książki po okładce. Stykaliśmy się z prawdziwością tego powiedzenia patrząc na nasze gwiazdkowe prezenty, smucąc się ich niewielkim rozmiarem, po czym wybuchając nieopisaną radością na temat ich fantastycznej zawartości. Czy to w odniesieniu do prezentów, czy to do ludzi, a także do budynków- stwierdzenie to jest po dziś dzień aktualne i znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach w dorosłym życiu.

Z perspektywy architektury, patrząc na zewnętrzną fasadę budynku ciężko jest ocenić, jak prezentuje się jego wnętrze. W dzisiejszej odsłonie z serii „Przed i po” przeniesiemy się właśnie do takiego domu, znajdującego się w Szkocji, którego część zewnętrzna znajduje się na liście dziedzictwa narodowego. Z pewnością spodziewacie się podobnie historycznego i antycznego wnętrza? Nie możecie się bardziej mylić- zobaczcie sami!