Mieszkanie, w którym rządzi kot

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji wybierzemy się w daleką podróż. Interesujący nas apartament znajduje się w zachodnim Tajwanie, w mieście Taizhong. Jeśli jednak oczekujecie znaleźć tu dzisiaj inspiracje azjatycką tradycją, to musimy Was zmartwić: to projekt w duchu wschodnioazjatyckiego minimalizmu. Funkcjonalność, prostota, elegancja oraz… atrakcje dla kota! Oto co na nas dzisiaj czeka podczas spaceru po wnętrzach autorstwa projektantów z Thinking Design.

To wizyta obowiązkowa dla wszystkich właścicieli kotów…