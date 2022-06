Drewniany dom dla dużej rodziny

Po wizycie w strefie publicznej, czas przejść do strefy prywatnej. Udajemy się na piętro, gdzie czeka gustowny gabinet z biblioteczką. Wystrój wnętrz w tym domu jest jednocześnie klasyczny, przytulny i z osobowością. To wspaniała kombinacja! Gabinet wypełniony jest antykami, dziełami sztuki, wyposażeniem najwyższej jakości. Nie jest tylko dobrze przemyślaną scenografią, ale sprawdza się jako funkcjonalne miejsce do pracy oraz na lekturę.