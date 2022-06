Porady ogrodowe na marzec

Nareszcie nadszedł marzec. Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami; temperatura stopniowo wzrasta; przyroda zaczyna budzić się do życia i otrząsać z zimy. W tym czasie ogród wzywa nas do działania: należy teraz intensywnie popracować, aby móc się później cieszyć zadbaną roślinnością w pełnym rozkwicie. Przygotowaliśmy dla was kilka krótkich porad, które pomogą w usystematyzowaniu ogrodowej pracy. Grabie w dłonie i do dzieła!