Elegancki dom z niespodzianką!

Sposobem na to, żeby łazienka zbyt szybko nam się nie znudziła i żebyśmy nie tracili pieniędzy na kolejne jej transformacje, jest postawienie na jasne, neutralne kolory, które uczynią to miejsce ponadczasowym. W domu na Burghley Avenue tak właśnie zrobiono. Duża, prostokątna glazura ścian jest tej samej barwy co kwadratowe kafelki na podłodze. Jedną ze ścian w całości przesłania lustro, powiększając optycznie to niewielkich rozmiarów pomieszczenie. Uwagę przyciągają eleganckie misy umywalek oraz wanna w niecodziennym, intrygującym kształcie.