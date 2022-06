Wyśniony dom modułowy

Powierzchnia całkowita domu to 120 metrów kwadratowych, co idealnie pasuje do nowoczesnego stylu życia, z dala od zgiełku metropolii. W ten metraż nie wliczamy tarasu, który może być dowolnie modyfikowany. Powierzchnie tarasów nieruchomości ze zdjęcia to blisko 60 metrów kwadratowych. Jak widać, mamy tu dość wysokie sufity. W zależności od pomieszczenia, wysokości wahają się od 1,85 do 3 metrów.