Niezwykły dom inspirowany górami

Przenosimy się do strefy kuchni. Patrząc na to, jak została ona zaaranżowana nie ma wątpliwości co do tego, że gotowanie w tym miejscu nie powinno sprawić nikomu większego problemu. Duży blat roboczy oraz odpowiednia ilość szafek sprawia, że wszystkie akcesoria kuchenne i produkty spożywcze są pod ręką. Uwagę w tej strefie zdecydowanie przyciągają oryginalne płytki. Tak urządzona kuchnia to spełnienie marzeń!