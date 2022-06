Jak tanio, ale efektownie odremontować łazienkę? Przykład z Gdańska

Absolutnie najciekawszym i najbardziej oryginalnym obszarem w tym pomieszczeniu jest ten znajdujący się wokół umywalki. Jest to model, który wpuszczono w blat białej szafki łazienkowej o prostym geometrycznym kształcie. Co szczególnie przyciąga wzrok, to ściana pokryta cegłami pomalowanymi na biało. Wybór tego materiału jest nieprzypadkowy i nawiązuje do struktury ściany sprzed remontu, w której widzieliśmy widoczną surową cegłę. Materiał te, w kolorze białym, doskonale wpisuje się w estetykę tego wnętrza, wprowadzając do niego nutkę skandynawskiej stylistyki.