Balkony i tarasy ze szklaną zabudową

Otaczając taras szklaną zabudową przeistaczamy go w prawdziwy ogród zimowy! Tym sposobem taras staje się przestrzenią, z której korzystać możemy cały rok, bez względu na pogodę. Ogród zimowy to także doskonałe miejsce na przechowywanie roślin zimą. W zależności od modelu, istnieją zabudowy bezramowe lub ramowe- te pierwsze to jednolity układ kompensacyjny, pozwalający nam na odsunięcie zabudowy po obu jej stronach, a te drugie stanowią system rozsuwalnych okien, stosowany zazwyczaj na balkonach w blokach. W tym przypadku zabudowa wygląda bardzo estetycznie, pozwalając rozsunąć się w różnych miejscach, otwierając taras na otoczenie lub przeistaczając go w ogród zimowy.