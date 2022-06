10 nowoczesnych bram garażowych

Jeżeli posiadany przez Was garaż jest duży, warto aby prowadząca do niego brama była okazała i podwójna. Połączenie drewna i żelaza zazwyczaj prezentuje się bardzo elegancko i stylowo, a czarny kolor to dodatkowe podkreślenie trwałości i niezawodności. Czasami ciekawym pomysłem jest wykonanie jednej z części takiej podwójnej bramy ze szkła. Trzeba jednak wówczas liczyć się z tym, że niezawodność konstrukcji ulegnie znacznemu osłabieniu.