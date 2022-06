​Jak urządzić wygodną i funkcjonalną łazienkę?

Czasem nieprzemyślane decyzje dotyczące, wydawałoby się detali, mogą znacząco utrudniać korzystanie z łazienki. Dotyczy to na przykład wysokości, na której zawiesza się lustro nad umywalką – powinno się to zrobić w taki sposób, by mogli się w nim przeglądać wszyscy domownicy, a nie tylko najwyższa osoba w rodzinie. Przy wannie czy kabinie prysznicowej należy umieścić wieszaki na ręczniki i szlafroki tak, by łatwo było po nie sięgnąć, wychodząc z kąpieli. Uchwyt na papier toaletowy lepiej zamocować z boku sedesu, a nie z tyłu. Przy umywalce musi być miejsce na mydło, szczoteczki i pastę do zębów. Jeśli szczególnie cenimy porządek, lepiej zdecydować się na zamykane szafki zamiast otwartych regałów i półek.