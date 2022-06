Minimalistycznie, ale intrygująco? Mieszkanie w Warszawie

Kuchnia, a właściwie kuchenny aneks jest miejscem, gdzie kontrastowe połączenie czerni i bieli najbardziej rzuca się w oczy. Błyszczące, białe fronty szafek i czarne blaty ożywiają jedynie ciekawie dobrane kompozycje z wykorzystaniem czerwonych warzyw. Dodatkowo białe naczynia pełnią także funkcję ozdób tej nowoczesnej i praktycznej kompozycji.

Motywujące hasło „The future starts today” złożone z czerwonych liter inspiruje i wprowadza pozytywny klimat do całego wnętrza. Ozdobienie pokoju napisem to bardzo modny, łatwy i niedrogi sposób na to, by ożywić aranżację czy nadać danemu pomieszczeniu pożądanego charakteru. Tego rodzaju dekoracje to też bardzo efektowny i popularny sposób na ożywienie minimalistycznego wnętrza. Ponadto, intensywny czerwony kolor napisu - podobnie jak owoce w kuchni – przełamuje kolorystyczną monotonię.