Cegła we wnętrzach na 7 różnych sposobów

Cegła jako materiał budowlany i do wykańczania wnętrz przeżywa prawdziwy renesans! Kojarzona wcześniej ze starymi fabrykami i magazynami, współcześnie znajduje zastosowanie we wnętrzach zaaranżowanych nie tylko w stylu industrialnym. Jest ceniona nie tylko ze względu na swoje walory wizualne, ale także z powodu licznych właściwości.

Jako materiał wytwarzany z naturalnych surowców i niezawierający szkodliwych substancji, cegła jest postrzegana jako surowiec przyjazny człowiekowi. Posiada doskonałe właściwości izolacyjne, akumulując ciepło i je w sobie zatrzymując. Na takiej samej zasadzie działa latem, utrzymując wnętrza w przyjemnym chłodzie. Ponadto jest to materiał ognioodporny, trwały, nie da się go łatwo uszkodzić, a co więcej, można go z łatwością i szybko czyścić.

Cegła przestała być surowcem, który wykorzystuje się jedynie na elewacji. Coraz częściej postrzegana jest jako stylowy i modny materiał zdobiący wnętrza domów i mieszkań. Także w Polsce trend ten coraz śmielej wkracza na salony- zobaczcie siedem aranżacji z wykorzystaniem cegły pod różnymi postaciami.