Dom rodzinny, pełen naturalnych materiałów i dobrej energii

Tuż przy kuchni i jadalni jest salon. Przez szklane okno jest wizualny dostęp do kuchni. Z salonu można także wyjść, przez duże przesuwne drzwi, na otwarte na zewnątrz drewniane patio.

W pokoju czuć wpływ lasu, który dostarczył materiałów zarówno do budowy samej konstrukcji ścian, podłóg i sufitów jak również do wykończenia. W pokoju dominuje bardzo łagodny klimat. I aby utrzymać tę słoneczna aurę nawet wtedy gdy słońce idzie w dół, z pomocą przychodzą punktowe lampki. Zapewniają wystarczająco dużą ilość światła na ten obszar, który wymaga jedynie kilku małych lamp do czytania.