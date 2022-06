​homify 360°: drewniany dom w Józefowie

Powierzchnia prezentowanej działki, wynosząca blisko 1700 m2, to zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania las z prawami do zabudowy. Oznacza to, że od właścicieli terenu wymagane jest pozostawienie 80% powierzchni biologicznie czynnej, w związku z czym część, którą można wykorzystać na zabudowę jest ograniczona. Mimo to, widoczna na zdjęciu bryła jest dość duża, jej całkowita powierzchnia wynosi 370 m2. Intencją architektów było dopasowanie elewacji domu do naturalnego środowiska i tym samym wtopienie budynku w istniejący krajobraz.