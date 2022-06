Klimatyczne mieszkanie pełne naturalnej atmosfery

Pokój dla dziecka to przestrzeń wyjątkowa i szczególna. Jego aranżacja powinna być doskonale dopasowana do potrzeb i zainteresowań naszej pociechy, tak by wspierać go w rozwijaniu jego pasji i ciekawości świata. Przede wszystkim warto zastanowić się nad właściwą kolorystyką- otóż jasne odcienie będą rozświetlały wnętrze i optycznie dodawały centymetrów, natomiast zbyt duże nagromadzenie różnych kolorów i odcieni może spowodować przytłoczenie wnętrza, a co najważniejsze rozpraszać nasze dziecko. Brak umiejętności koncentracji i skupienia się nad jedną czynnością jest ogromną przeszkodą w edukacji naszej pociechy. Zatem warto rozważyć taką kolorystykę, która nie tylko przyozdobi wnętrze, ale także zapewni komfortowe warunki dziecku.