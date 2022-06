Drewniany dom jak z bajki

Wiele osób, wznosząc swoje domy, myśli nie tylko o tym, jak będą one wyglądać po zakończeniu budowy, ale także o tym, by były to domy zdrowe. O co chodzi? Zdrowy dom wykonany jest z naturalnych materiałów, przy zerowym bądź minimalnym wykorzystaniu materiałów syntetycznych. Stosując tylko naturalne materiały budowniczy nie tylko wpływają pozytywnie na życie mieszkańców, ale także troszczą się o środowisko, generując jedynie organiczne odpady.

Zaintrygowało Was naturalne budownictwo? Ekspertów tej dziedziny w Polsce przybywa. Silnym ogniwem w tym gronie jest Organica. O ich ciekawym projekcie altany możecie przeczytać tutaj: Być bliżej natury – drewniane cudo nad Notecią.