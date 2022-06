​Drewno w łazience – jakie wybrać i jak je zabezpieczać?

Sposób pielęgnowania drewnianej podłogi w łazience trzeba dostosować do rodzaju powłoki wykończeniowej, którą wybraliśmy. Lakierowana powierzchnia wymaga jedynie przecierania wilgotną szmatką z dodatkiem delikatnego detergentu lub specjalistycznego preparatu do czyszczenia lakierowanych powierzchni drewnianych. Z kolei olejowane deski trzeba regularnie konserwować za pomocą kolejnych warstw oleju do impregnacji drewna. Na podłodze, gdzie drewno najbardziej ulega zanieczyszczeniom i jest mocniej eksploatowane, należy nakładać olej co najmniej raz na 2 miesiące. Nie tylko doskonale odświeży to wygląd drewna, ale pomoże też zniwelować drobne zarysowania czy niedoskonałości.

