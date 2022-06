Jak stylowo i wygodnie urządzić się na 50m2? Przykład z Warszawy

Obszar kuchni w tym mieszkaniu to dwie strony sześciennego mebla- na jednej z nich umieszczono kuchenkę gazową, a na drugiej zlew wpuszczony w blat. Tutaj znajduje się także główna powierzchnia robocza w tej kuchni. Różni się ona on drugiej strony czerwoną ścianką pomiędzy szafkami. Neonowa czerwona drabinka nie tylko świetnie komponuje się z wystrojem pod względem kolorystycznym, ale także zapewnia miejsce do siedzenia oraz służy funkcjonalnie jako pomoc w sięganiu do wyższych półek.