homify 360°: gotowy dom-prefabrykat z Danii

W tym dwupoziomowym domu znajdziemy przestrzeń dzienną na otwartym planie, połączoną z jadalnią, łazienkę i kącik sypialniany. Twórcy projektu stworzyli go z zamysłem, żeby pozwolić mieszkańcom w łatwy sposób uciec od miejskiego zgiełku i odpocząć na łonie natury w już zbudowanym, świetnie wyposażonym mieszkaniu. Vipp Shelter jest gotowym, skończonym projektem – oszczędza tym samym wiele kłopotów związanych z planowaniem i zaopatrywaniem budynku we wszystko, co niezbędne, aby się w nim zrelaksować i odciąć od świata zewnętrznego.