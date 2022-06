Nowoczesna staromodność na Mokotowie – urządzanie z przepychem

Skandynawska prostota czy przepych w stylu glamour? W dzisiejszej aranżacji wnętrz wcale nie musisz decydować! Okazuje się, że te oba pozornie wykluczające się style można z powodzeniem ze sobą połączyć i to w bardzo efektowny sposób. Przykładem na to, może być pewne przepiękne mieszkanie w starej kamienicy na warszawskim Mokotowie, do którego zabierzemy Was dzisiaj na homify.

Za realizację tego wyjątkowego projektu odpowiedzialni są Zuzanna Polak i Marcin Skrzypczak - architekci z warszawskiego biura projektowego Grupa Hybryda. I dokładnie tak jak nazwa firmy, także prezentowany apartament jest swoistą hybrydą łączącą prostotę i funkcjonalność nowoczesnych wnętrz z przepychem i zdobnością zabytkowej kamienicy i wyszukanych antyków.

To z pozoru kontrowersyjne połączenie jest w rzeczywistości idealnym rozwiązaniem dla osób, które choć lubują się w przedmiotach starych i wyrafinowanych, nie chcą zrezygnować z prostoty i funkcjonalności oferowanej przez design skandynawski. Wnętrza urządzone z przepychem są bowiem imponujące i robią ogromne wrażenie, ale w codziennym życiu mogą okazać się dla niektórych mało praktyczne. homify zaprasza do obejrzenia projektu, który w oryginalny sposób obrazuje eklektyczny kompromis pomiędzy stylem skandynawskim a barokowym glamour.