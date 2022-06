Niepozorny dom pełen niespodzianek

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji zabierzemy Was na spacer po nowoczesnym domu o białej bryle, której forma zachwyca harmonią geometrycznych linii… Już to gdzieś słyszeliście? Białe domy oparte o formę prostopadłościanu to właściwie synonim nowoczesnej elegancji. Jeśli jednak myślicie, że niczym nie mogą Was zaskoczyć… Zobaczymy, czy po lekturze tego artykułu dalej będziecie podtrzymywać to stanowisko!

Chcemy Wam bowiem zaprezentować mały dom z Japonii, pełen nieoczywistych rozwiązań i niespodzianek czekających w środku. W YThouse życie płynie w harmonii z naturą oraz z samym sobą. Jest czas i na wypoczynek, i na pracę.

Zaciekawieni? Udajmy się w podróż, aby poznać dzieło architektów z e.co room…