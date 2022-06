Cacko na zimową aurę

Tarasy przeważnie znajdują się na tyłach domów. To rozwiązanie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, tutaj zastąpiono innym. Trzon całego budynku stanowi prostopadłościan przykryty dwuspadowym dachem. Do niego 'dostawiony' został moduł wejścia głównego, za którym wybudowano taras. Obie te przestrzenie wyglądają niczym małe dobudówki. Zadaszenie tarasu stanowi przedłużenie spadu dachu, dzięki czemu nawet przy tak mroźnej pogodzie można by cieszyć się tutaj kubkiem gorącej kawy.