Pokój dzienny sercem domu: 8 porad aranżacyjnych

Już nie raz przekonywaliśmy Was, że meblościanki wracają do łask! Chociaż salon ma być miejscem wypoczynku i spotkania, to jednak przecież nie wszyscy z nas mogą pozwolić sobie przeznaczyć osobne pomieszczenie na domową biblioteczkę. Dlatego meblościanka w salonie będzie jak znalazł – pomoże stylowo przechować i wyeksponować książki, pamiątki z podróży czy ceramikę.

Zastanawiacie się, czy meblościanka jest dla Was? Ten Katalog Inspiracji Was do nich przekona: TOP 10 – nowoczesne meblościanki!