Idealny dom dla seniora

Na różnych etapach życia potrzebujemy różnych rzeczy – brzmi to może jak banał, ale warto sobie o nim przypominać. Kiedy dom buduje młode małżeństwo, będzie prawdopodobnie myśleć o pokojach dla przyszłego potomstwa. Gdy młody człowiek wyprowadza się z rodzinnego gniazda na swoje , skupi się na jak najsilniejszym zaakcentowaniu swojej osobowości w nowym miejscu. Czego jednak szukają osoby starsze? Oczywiście każdy jest inny jednak w pewnym wieku konieczne okazuje się przystosowanie przestrzeni do życia do naszej sprawności. Dlatego dla seniorów, których dzieci już dawno wyfrunęły z gniazda, świetne okażą się bungalowy. Schody wydają nam się oczywistością, ale w rzeczywistości jest to bariera, której możemy uniknąć.

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji zaprezentujemy Wam dom parterowy z… Argentyny, a konkretnie z miejscowości Mar del Plata. Za projekt odpowiadają architekci z Estudio de arq. Tomás Hosmann.