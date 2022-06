10 rustykalnych domów, które przyspieszą bicie serca

Domy rustykalne często buduje się w bliskości natury, dlatego też w ich projektach powinniśmy uwzględniać takie elementy, które pozwolą z tej bliskości korzystać. Rozległe tarasy i werandy to świetne miejsca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, które można pięknie wkomponować w bryłę budynku. Przy okazji zauważmy również, że drewniane deski same w sobie prezentują się świetnie – dekorację domu można przez to ograniczyć na przykład do wprowadzenia kontrastów koloru.