Piękny apartament, w którym można się zakochać

Nawet mieszkanie o ograniczonym metrażu może zachwycać stylowością – mamy nadzieję, że co do tego nie ma wątpliwości żaden z Czytelników oraz Czytelniczek homify. Chociaż pewnie większość z nas marzy o niczym nieograniczonej przestrzeni, by móc spełniać swoje wnętrzarskie fantazje, to jednak prawdziwa zmyślność leży w tym, aby harmonijnie połączyć ze sobą różne style, sprawić, by funkcjonalne strefy płynnie w siebie przechodziły.

Doskonale znają się na tym eksperci z brazylijskiej pracowni architektury Studio 262 Arquitectura y Paisajismo. Popatrzmy, jak robią to najlepsi…