6 zachwycających, nowoczesnych kominków

W długie zimowe wieczory nie ma nic lepszego niż ciepło kominka, nie tylko to dosłowne. Kominek jest wyjątkowym elementem domu, a palący się w nim ogień przyciąga i gromadzi domowników, a jednocześnie sprawia, że czują się przy nim miło i bezpiecznie. W czasach, kiedy kominki i piece były podstawowym sposobem ogrzewania domu kominek znajdował się w niemalże każdym pomieszczeniu, w każdym domu. Dzisiejsze domy mają z reguły jeden kominek.

Obecnie na rynku możemy wybierać spośród tysięcy futurystycznych, tradycyjnych czy nowoczesnych kominków. Kominki narożne, zabudowane, wolnostojące – do każdej przestrzeni można dobrać pasujący do niej kształtem piec. Wymagania wentylacyjne również nie są już tak bardzo istotne ponieważ na rynku pojawiły się bio kominki, które nie potrzebują podpięcia do komina. Ale wybór samej obudowy to niezwykle trudne zadanie! Przygotowaliśmy dla Was 6 inspirujących zdjęć nowoczesnych kominków, które idealnie ogrzeją dom w chłodne, zimowe dni.