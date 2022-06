Przemiana z ruin w nowoczesną posiadłość

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Nie jest to najlepszy widok na świecie… Raczej wolelibyśmy unikać tego miejsca jak ognia. To podwórze wymaga stanowczych kroków, aby móc przejść tędy bezpiecznie, a co dopiero zamieszkać w tym miejscu!